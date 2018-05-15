智崴首季每股盈餘0.86元 估上半年淡季不淡

智崴 (5263) 公布首季財報，第一季營收達 3.5 億元，較去年同期成長近 10%，惟因為匯兌損失、國際市場開發與新產品開發費用等因素，使得稅後淨利約 3800 萬元，年減 15.03%，每股盈餘 0.86 元，較去年同期 1.01 元下滑；智崴指出，第二季美元走強，第一季的匯兌預期將補回，加上上半年接單淡季不淡，全年獲利仍樂觀看待。智崴第一季營收 3.48 億元，毛利率 42.72%，營業淨利 5306 萬元，營益率 15.24%，稅前盈餘 4699 萬元，稅後淨利約 3800 萬元，年減 15.03%，每股盈餘 0.86 元。



智崴表示，由於過去 2-3 年大型高階體感遊樂設備在歐美地區取得很好的成績，去年也被評選為歐洲地區主題樂園最佳新設備第一名，因此，業界對於智崴的品牌已普遍認同。亞太地區主題樂園市場正在成長當中，已有許多亞太地區高階主題樂園向智崴洽談相關設備買賣事宜，智崴也已開發中低階體感設備，預期今年業績可望持續成長。