網家Q1高費用拖累虧損幅度擴大 每股慘虧4.03元

網路家庭 (8044-TW) 今 (15) 日公布首季財報，雖然首季網購業績年增逾 2 成，但營業費用大增 10.08 億元拖累下，稅後虧損較上季擴大、達 4.72 億元，每股稅後虧損 4.03 元，已連續第 3 季虧損，也是單季歷來虧損最大。

網家第 1 季合併營收 81.95 億元，季減 1.68%，年增 18.35%，毛利率 13.31%，季增 0.17 個百分點，年減 3.1 個百分點，營益率 - 9.74%，季減 3.68 個百分點，較去年同期的 3.69% 轉負；稅後虧損 4.72 億元，較上季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 4.03 元。

網家表示，在物流與倉儲投資效果顯現下，今年首季網購 B2C 業績年增 22.4%，商店街個人賣場今年首季成交金額則是年增達 6 倍，不過，營業費用較去年同期增加 10.08 億元，使網家稅後虧損 4.72 億元，集團合併稅後虧損 8.43 億元。

展望第 2 季，網家董事長詹宏志表示，今年第 2 季台中倉開始營運後，台中將成為全台第 2 個可達成下單後 6 小時送達的都會區，未來目標是要推動全台 6 都成為「6 小時網購生活圈」。

此外，詹宏志表示，個人賣場今年首季成交金額年增 6 倍，增長速度大幅高於預期，前景樂觀可期，未來將規劃在海外上市。