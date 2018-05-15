〈MSCI調整〉考量產業前瞻性 燿華、嘉聯益及牧德等多檔PCB廠入列

MSCI(明晟) 今 (15) 日早晨公布成分股增刪名單，PCB 全製程廠燿華 (2367-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 人列，AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 也在本次調整獲選小型股成分股，證券分析師張陳浩指出，MSCI 調整，除考量市值變化，也涵蓋了產業前瞻性，此次調整以 PCB 產業最明顯，也顯示 PCB 產業發展趨勢明顯向上。不過光電板廠志超 (8213-TW) 則在本次遭刪除。

張陳浩指出，MSCI 成分股調整除考量市值，有不少產業前瞻性的看法，如燿華除為蘋果供應鏈外，但在汽車雷達板、軟硬結合板上的市占率極高，且在 PCB 全製程廠中有領先的地位。

此外，嘉聯益積極投入液晶 LCP 材料軟板天線，未來也將成為 5G 通訊的重要供應商。

牧德則主要在包括目前的類載板及 LCP 軟板天線新製程，推升了軟硬板光學檢測高精密度需求，也使得牧德提供的 AOI 設備需求提升，牧德業績更連續 12 個月創新高，同時牧德也推 COF 製程檢驗設備，該產品正是目前半導體市場製程最高需求檢驗設備。

MSCI 今日公布的成分股調整中，華新科 (2492-TW) 為市場原先預期的標的，證券分析師黃漢成說，市場原本猜測的中美晶 (5483-TW)、華新 (1605-TW) 等個股未如期入榜，今日早盤也承受重大的賣盤出籠。

MSCI 每年 2 月、5 月、8 月及 11 月執行指數定期審核與調整，最新半年度調整結果今天早晨出爐，調整結果將於 5 月 31 日收盤後生效。