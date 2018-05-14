〈4G吃到飽流血戰〉電信三雄499之亂 NCC評估開鍘 中華電董座說有改善

中華電 (2412-TW) 祭出 499 吃到飽，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 跟進，吸引全台民眾搶辦，母親節假期很多人是到門市去排隊辦低價吃到飽方案，面對被封為 499 之亂的搶辦潮，NCC 今 (14) 日要求 3 家業者到會說明，預計最快在周三 (5/16) 委員會討論是否祭出罰則；中華電董事長鄭優雖未到 NCC 說明，但他表示，目前的申辦情況已有改善。

中華電及台灣大、遠傳的 499 吃到飽全台搶翻天，尤以中華電情況最為熱烈，周末假期，申辦人潮更多，中華電也加開原本假日不營業的地區門市照常營業，且祭出 3 大措施來加速辦理，但是仍無法抒解人潮，全台門市還是塞滿了人。

NCC 在上周五就發出通知，要求電信三雄改善，且在今日到會說明，據了解，中華電、台灣大在早上已經說明結束，下午將由遠傳說明，NCC 指出，在業者提出說明後，預計周三的委員會提出討論，至於是否會有行政罰金或是其他處分，將由委員會決議後再公布。

NCC 表示，依據第一類電信事業資費管理辦法規定，目前各行動寬頻 (4G) 業務經營者持續推出低價吃到飽促銷資費方案，只要在預定實施前以媒體、電子網站及各營業場所公告等適當方式完整揭露資費訊息，並函知 NCC，且資費內容本身無損及消費者權益或不公平競爭情事，並無規範業者不能推出新的優惠資費方案。

NCC 強調，4G 業務經營者推出新方案時，應善盡企業社會責任，通盤考量既有客戶權益、評估申辦通路、客服的處理能量、維持新舊用戶所享服務品質及照顧員工勞動權益等，避免整體社會為此行銷活動付諸龐大外部成本。

NCC 說，這些相關配套其實就是反映服務品質，依行動寬頻業務管理規則第 73 條規定，經營者營運不當服務品質不佳，足以損害使用者權益時，應依 NCC 通知限期改善。

因此，針對各 4G 業務經營者行銷相關資費方案，造成客服電話無法接通、電信門市及 APP 客服軟體處理過久，導致民眾權益受損等情事，NCC 已著手進行調查，且正式發函責成各 4G 業務經營者儘速提出改善措施。

中華電今日上午也應 NCC 要求前往說明，不過，董事長鄭優並沒有帶隊前往，主要交由行動分公司負責；鄭優針對連日來的申辦熱潮，今日則是簡短回應已有改善。