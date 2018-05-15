12月升息機率超過5成 市場逐漸相信Fed今年會升息4次

市場開始認為和相信，聯準會 (Fed) 在升息這件事上會越來越積極。

根據芝加哥商品交易所 (CME) 聯邦基金期貨市場的 FedWatch 跟踪工具，Fed 今年升息 4 次的可能性首次超過了 50%。根據 CME 的數據，12 月升息的機率為 51%，若成真將是今年第 4 次升息。

市場預期今年 Fed 升息 4 碼之機率為 41.5%、超越升息 3 碼的 41.2% 圖片來源：FedWatch

Fed 已經在 3 月通過升息 1 碼。期貨交易表明，6 月升息的可能性為 95%，上周還一度接近 100%；而 9 月升息的可能性為 81.4%。

就目前情況而言，Fed 官員目前表示今年會升息 3 次。然而，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 6 月舉行會議，屆時與會官員將有機會更新他們的預測。

儘管通貨膨脹壓力一直存在，但一般認為繼續走高機率頗大。排除食品和能源的個人消費支出指數成率為 1.9%，達拉斯 Fed 的通膨指標為 1.8%，均低於 Fed 2% 的通膨目標。

此外，工資壓力一直較低，4 月年均收入成長低於預期的 2.6%。

然而，由主席鮑威爾 (Jerome Powell) 領導的 Fed 官員一直對寬鬆貨幣政策可能對資產估值產生的影響表示擔憂。此外，失業率下降至 3.9% 可能會影響 Fed 官員繼續遵循「菲利普曲線」；這是一個經濟模型，顯示隨著失業率下降，工資壓力將會上升。

Fed 主席鮑威爾 （圖: AFP）

最近以較低稅率和較高支出水平形式實施的財政刺激措施，也可能導致通貨膨脹。

長期鷹派的克利夫蘭 Fed 主席 Loretta Mester 周一在巴黎演說中說，「現在，隨著財政政策從限制轉為刺激，經濟成長超過趨勢，投資增加，短期均衡利率也在上漲。」「隨著擴張的繼續，也許是為了維持政策目標，我們可能需要將聯邦基金利率調整至略高於預計長期運行的基金利率水平。