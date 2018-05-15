川普突然鬆口 美國企業「慌了」

過去一個多月劍拔弩張的中美貿易戰，畫風突變。就在中國代表團本周赴美談判前夕，美國總統川普突然示好中國，兩國市場也給予正面回應，但在這皆大歡喜之際，許多美國商界領袖卻對川普表示擔憂。

英國《金融時報》稱，美國商界領袖日益擔心，川普可能會與中國就減少對華貿易逆差迅速達成協議，而不能化解長期以來對中國限制外資持股比例和知識產權保護不力的抱怨。據了解雙方談判情況的人士介紹說，會談迄今幾乎完全集中在減少美國對華 3370 億美元逆差上。

《金融時報》稱，美國商界的這種擔憂，在國務院副總理劉鶴本周即將赴美之際，浮出水面。

中國外交部發言人陸慷今天表示，應美國政府邀請，習近平主席特使、國務院副總理劉鶴將於 5 月 15 日至 19 日赴美訪問。屆時劉鶴將同美國財長姆努欽率領的美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商。

川普放中興一馬

就在外交部宣布劉鶴即將訪美前夕，川普政府在中興問題上的態度出現大轉彎。

川普 13 日發推特表示：「中國和美國在貿易方面合作得不錯，但過去這麼多年來的談判一直一邊倒地有利於中國，以致於他們很難達成讓兩國都受益的協議。但是要冷靜，一切問題都會解決的！」

僅僅在數小時前，川普還發推特親自過問此前鬧得沸沸揚揚的「中興事件」。他稱，習近平主席和他正在共同努力，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑。在中國已有太多人（因此）失去工作崗位，（我）已下令美國商務部着手解決！

川普政府為何在中興問題上出現意見反轉？上月美國商務部對中興通訊實施 7 年禁令時，還一再堅稱實施處罰的理由是因為中興違反了美國限制向伊朗出售美國技術的制裁條款，並且存在隱瞞欺騙行為，一切與中美貿易戰無關。

這可能和白宮在對華貿易問題上，嚴重的意見分歧有關。

白宮出現嚴重分歧

美國 Axios 等媒體報導稱，在對華貿易問題上，川普團隊內部分化成互不相容的兩派。

報導稱，財政部長梅努欽和白宮首席經濟顧問庫德洛都希望，中國增加購買美國產品，來換取美國不對中國盜竊知識產權進行報復。

報導還引述知情人士話稱，對華強硬派代表白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和貿易代表萊特希澤（Bob Lighthizer）認為，梅努欽一派的觀點背離了總統的經濟計劃，將使美國錯過迫使中國作出改變的千載難逢的機會。

上周五，英國《金融時報》也稱，以努欽為首的一些內閣成員敦促川普儘快達成關於削減貿易赤字的協議，但納瓦羅等另一些高級官員一再強烈要求中國必須實施更具實質性的長期結構性改革。

此外，Axios 援引 3 名知情人士稱，在美方 5 月初出訪北京談判的第二天，梅努欽把大部分美方談判官員安排在休息室，自己與中方進行了單獨會面。換句話說，梅姆努欽將川普的貿易代表團「邊緣化」了。

但包括前 CIA 官員 Christopher K. Johnson 等內部人士都認為，任何人都不太可能冒着惹惱川普的風險擅自敲定協議，川普才是真正「負責」對華貿易談判的人。梅努欽與中國國務院副總理劉鶴的一對一簡短會面顯然是經過事先「精心安排」的。「所有了解實情的人都知道，這一切都來自川普授意。」

白宮內部在對華貿易問題上分化成兩派，川普對中興問題立場反轉偏向中國，讓美國商界擔心，川普政府可能在中美貿易談判中，將削減對華貿易赤字，置於解決知識產權保護和投資規則等結構性問題之上。