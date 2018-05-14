美國債務負擔有多沉重 已對國家安全構成威脅

根據 CNBC 分析報導，克利夫蘭 Fed 銀行總裁梅絲特 (Loretta Mester) 週一說，在情況失控前，美國應密切注意債務佔 GDP(國內生產毛額)的比例。

當被問到她是否擔憂美國債務持續上升的展望，梅絲特態度審慎，認為必須密切監督債務水平。目前，美國債務已達到二戰以來最高水平。

「我認為，我們必須根據財政政策能否持續，考量美國經濟的健康情況，」梅絲特回答說。「我認為現在就必需考量，不能等到情況失控。」

2017 年，美國的債務對 GDP 比例達到 104%，創 1946 年以來高點。今年，美國債務總額已突破 21 兆美元，較十年前增加了逾 120%。

美國政府債務對 GDP 比例為 75%，預期到 2047 年將增加一倍，近來系列的政府支出與振興計畫，不斷推升政府債務。跨黨派的國會預算辦公室 (CBO) 發布報告指出，目前的財政情況若持續，30 年後，政府債務對 GDP 的比例將上升至 150%，屆時，美國將與希臘或義大利屬同一級。

根據國際貨幣基金 (IMF) 指出，未來五年，美國的債務對 GDP 比例將會上升，是唯一該比例會上升的已開發經濟體。

有政府官員指出，這是一種警訊，受衝擊的已不只是經濟。今年初，國家情報總監科茲 (Daniel Coats) 宣稱，持續上升的債務，已對國家安全構成威脅。