台廠5G趨勢頭號受惠者 嘉聯益股價再創波段新高

蘋果 2017 年在旗艦機 iPhone X 上首度應用 LCP(液晶聚合物) 天線和 LCP 軟板，用於提高天線的高頻性能並減小空間佔用。隨著手機功能愈來愈強大，要塞進去的硬體愈來多，但手機的體積卻是被要求愈來愈輕薄，而 LCP 材料具有優異高頻特性以及輕薄和可用自由形狀進行電路設計的特點，被稱為摺紙般的電路，可有效利用手機內部狹窄縫隙。

嘉聯益 (6153) 過去主要供應蘋果 Apple Watch、iPad 中的軟板，2017 年第 4 季由於日本村田製作所的天線軟板良率不佳及產能受限，嘉聯益承接部分訂單，成為蘋果 LCP 天線軟板第二供應商，而未來 LCP 軟板應用將從手機擴增至 MacBook、iPad、Apple Watch 等，並將逐漸替代 PI 軟板，加上 5G 架構升級，天線數量增加且設計更複雜，LCP 天線軟板將大放異彩，5G 趨勢在即，由於蘋果搶先進入其領域，嘉聯益成台廠主要受惠者。股價今日小幅開高後盤中帶量一路拉升，最高來到 62.9 元，再創波段新高，日 KD 指標已高檔鈍化，多頭強盛，觀察 MACD 柱狀體是否出現背離，目前短線漲幅已大，建議投資人待量縮拉回再行布局。

