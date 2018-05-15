嘉聯益納入MSCI全球小型指數成分股 營收與獲利Q3可望大幅彈升

軟板大廠嘉聯益 (6153) 報喜！獲得納入 MSCI 全球小型指數成分股，而就本業表現部分，替蘋果新擴的 LCP 天線用軟板產能將自第三季起開出，隨蘋果開始進入拉貨高峰，嘉聯益第三季營收與獲利可望大幅彈升。MSCI 全球小型指數成分股，新增的 10 檔中，PCB 領域納入軟板廠嘉聯益、硬板廠燿華 (2367) 與 AOI 設備商牧德(3563)；台股在 MSCI 全球小型指數剔除 15 檔，PCB 領域有志超(8213)。



嘉聯益獲得納入 MSCI 全球小型指數成分股，法人圈認為有助於其股價的長線發展；而就本業表現部分，替蘋果擴大 LCP 天線用軟板產能，新添購機自去年底逐步到位，今年上半年調整良率，預計效能自下半年起顯現，營收與獲利可望大幅彈升。