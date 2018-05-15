〈MSCI調整〉A股入摩 中資股估值或有修復行情

MSCI (明晟公司) 15 日凌晨公布半年度指數調整結果，234 家中國 A 股將被納入，這次調整會在 6 月 1 日生效。券商和大行的報告指出，A 股「入摩」後，中資股估值或有修復行情，中資券商股將受到追捧，喊進華泰證券 (6886-HK)，看好海通證券 (6837-HK)。

華泰證券股價

據智通財經網報導，光大證券發佈的研究觀點指出：

1、A 股「入摩」將吸引更多國際增量資金增加對中資股的配置。權重調整引發的分流效應只是階段性的，並不會給香港市場帶來顯著壓力。

2、考慮港股和 A 估當前的市場比價，以及互聯互通機制下港股和 A 股市場走勢日益緊密連接的現實，A 股「入摩」對於香港市場帶來的短期提振效果同樣存在。

3、長期看，中資股在全球股票組合中的重要性持續上升的過程，將和中國的金融開放進程良性互動，將為中資股估值的系統性修復打下堅實基礎。

瑞穗銀行策略師張建泰則在報告中指出，MSCI 指數正式納入 A 股對人民幣匯率影響不大，該行測算每天離岸人民幣 (CNH) 即期和遠期交易量在 200-400 億美元之間，比 MSCI 納入 A 股後會帶來的資金流入要顯著的多。

瑞銀發表研究報告稱，放寬外資持股會長遠影響國內的券商，但資產管理、機構投資表現較好的券商，會較著重零售業務的為好。未來中資券商股受惠 A 股入摩、CDR 的發行，及資管新規。

該行調升華泰證券 (6886-HK) 評級至「買入」，因其股價已自 1 月高峰回落了 20%，且其機構及資產管理業務強健；同時看好海通證券 (6837-HK)，認為估值吸引及其海外平台基礎良好；該行較不看好是銀河證券 (6881-HK)，因較依賴散戶經紀業務。