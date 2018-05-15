【大行報告】富拓：若中國零售額數據超預期 則經濟前景更樂觀

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga指，中美貿易緊張關系有所緩解，中國内地和香港股市本周開局良好。上證綜指周一收盤上漲0.34%，至3174.03點，香港恆生指數攀升1.4%，至31,541.08點。地緣政治緊張局勢緩解、商品價格上揚，市場風險偏好全面回升，股市有望繼續走高。

投資者關註中國4月份零售銷售數據。若零售數據超出市場預期，則投資者對中國經濟前景會更加樂觀。另人民幣兌美元小幅走軟，如果美元開始企穩，匯率短線或上探6.35元。

報告表示，中國最大的科技公司之一中興通訊遭遇美國商務部禁令一個月之後，美國總統特朗普錶示他願意幫助中興通訊恢復業務，在本周至關重要的貿易談判開始前擺出讓步姿態。中國國務院副總理劉鶴本周將到訪華盛頓，繼續與美方展開貿易談判，看上去特朗普的舉措是個良好的開端。這種態度大轉變將招緻政屆的批評，但從投資者的角度看，這是世界兩個最大的經濟體之間緊張關系緩解的迹象，將支持市場風險偏好。

該行又指，受獲利回吐以及投資者對美聯儲加快加息步伐的預期降溫，美元兌一籃子貨幣小幅下挫。價格走勢仍顯示美國4月份通脹數據不溫不火繼續拖累美元。不過，美元跌勢有限，因為利差水平仍利好美元。市場預計4月份零售額環比增長0.3%，同比增長4.1%。若該數據超出預期，則有望提振美國經濟信心。

此外，今日英鎊面臨的主要事件風險是英國就惡業數據，預計失業率持穩於4.2%。雖然英國失業率仍保持較低水平，但如果薪資增長令人失望，那麽英鎊人氣可能受到打擊。若薪資增長不及預期，則會給英國8月份加息前景蒙上陰影。從技術面看，日線圖上英鎊/美元承壓。若該匯率持續受阻於1.3600美元，則可能跌向1.3460美元。

油價方面，受美國退出伊朗核協議影響，上周四布倫特原油價格達到3年半新高78美元。油價自2月份低點飙升26%遠超預期，但亞洲的創紀錄需求、供應中斷擔憂、更為重要而是伊朗和以色列之間的戰爭風險促使交易員在100美元買入看漲期權。鑒於伊朗和以色列直接對峙的風險已消退，市場將把註意力轉回基本面。100美元的目標可能不切實際。市場需求足夠強勁、歐佩克和俄羅斯在減産方面的錶現超出預期，油價有望保持高企。與此同時，美國頁岩油産量飙升將繼續抑指油價。不過，原油市場面臨的最重大的下行風險是特朗普幹預油市，給歐佩克成員國施加壓力要求提高産量。

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