人民幣中間價15日報6.3486 貶141點

新浪財經訊 5 月 15 日，人民幣中間價報 6.3486，上一交易日中間價報 6.3345，下調 141 點，結束此前三連升。

隔夜市場，美元指數持續疲弱，在近期的強勁上漲之後動能明顯開始放緩，市場人士因此廣泛預計美元漲勢已經來到強弩之末，但隨後逆轉跌勢小幅上漲，因美國公債收益率上漲，凸顯美國和其它國家利差較寬。眼下，市場目光轉向明日出爐的 “恐怖數據”。有分析師撰文指出，該報告對美元走勢至關重要，尤其是在當前的關鍵時刻之際，其與美元的未來命運愈發休戚相關。

人民幣匯率持穩運行雙向波動延續

市場人士指出，對人民幣匯率而言，後續美元動向仍是影響市場走勢的關鍵因素，同時中國經濟預期穩中向好、短期資金流入等有助人民幣匯率企穩，預計未來一段時間人民幣兌美元匯率將延續雙向波動格局。

針對美元走勢，興業研究指出，本周美元兌人民幣或延續震盪。一方面，意大利有望順利組閣，從而給予歐元一定的支撐。另一方面，5 月 14 日 MSCI 將宣布 A 股納入 MSCI 指數名單，判斷此次 A 股有望實現一次性納入（基於 5% 納入因子），這將在情緒上利多人民幣。此外，預計美中利差難以趨勢性擴大，因而對人民幣貶值壓力亦有限。

興業研究並表示，近期人民幣升值空間同樣有限。一方面，美元指數趨勢性下跌需要一個 “導火索”；另一方面，從技術分析來看，下方 60 日均線處存在一定支撐，倘若突破，再向下可能回到 4 月下旬美元兌人民幣升值波段的起點，但整體仍維持區間震盪。

新聞來源：新浪財經