〈每日外資外匯觀點〉歐元技術面看漲 美元雖跌但還不到賣出地步

西太平洋銀行：CPI 不如預期 但美元仍處於上升趨勢

美國 4 月核心 CPI 年增率 2.1%，低於市場預期 2.2%，美元指數周四跌幅擴大到 0.42% 作收。

儘管美國 CPI 不如預期，但西太平洋銀行（Westpac）研究分析師 Richard Franulovich 表示，儘管周四出現較大跌幅，但美元仍處於明顯上升趨勢。

不過，西太平洋銀行也指出，原先預期相對強勁的美國數據帶動美元上漲的看法減弱，對歐元有利。 強調通貨膨脹目標的「對稱性」的 FOMC，將降低鷹派作法的可能性。

西太平洋銀行強調，在絕對收益率支撐水平仍然誘人下，美元先前歷經 15 個月大幅下跌後反彈，周四雖回檔，但仍未達停損價位。

豐業銀行：歐元兌美元技術面短線看漲

歐元兌美元 4 月中旬以來自 1.24 下跌，在美元走弱下，首度嘗試突破今天早上的下降趨勢壓力線 1.1862。

豐業銀行表示，今天若能強勢突破下降壓力線，短期有機會進一步展開反彈。

從技術面來看，近期低檔逢低買盤進場，為歐元提供更多支撐，預期今天歐元兌美元有機會維持在 1.1895 之上。

歐元兌美元力突成功突破下降趨勢線。

Dandke：英鎊中長期維持跌勢

英國央行 5 月決議如市場預期維持利率及購債規模不變，但英國央行下調經濟及通膨預期英鎊兌美元短線暴跌近百個基點，跌破 1.35，一度來到 1.3490。

隨後英鎊在空頭回補帶動下反彈，加上美國 4 月核心通膨率不佳，美元下跌，使得英鎊兌美的跌勢受限，丹麥 Danske 銀行預期中長期仍將維持跌勢。

歐元兌英鎊在英國央行會議後，維持在 0.88 之上。英國央行貨幣政策委員會以 7 比 2 的投票數維持利率不變，可能讓英鎊長期投資人感到失望，但 Danske 銀行認為，預期 8 月仍將升息，目前對歐元兌英鎊的看法為中性，但預計英鎊最終將因升息題材獲得支撐，3 個月目標價為 0.8650；6 個月和一年目標價分別為 0.84 和 0.83。

從長期來看，英國脫歐仍然是英鎊的不確定性因素，但 Danske 銀行仍預期歐元兌英鎊最終會因英國脫歐協議確定和基本估值而走低。最新的國際收支平衡數據也顯示，資本流入和外國直接投資流入英國，表明英國脫歐所面臨的英鎊走勢逆轉，支持英鎊中期升值。