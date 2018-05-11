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〈每日外資外匯觀點〉歐元技術面看漲 美元雖跌但還不到賣出地步

每日外資外匯觀點。（圖：AFP）
每日外資外匯觀點。（圖：AFP）
西太平洋銀行：CPI 不如預期 但美元仍處於上升趨勢

美國 4 月核心 CPI 年增率 2.1%，低於市場預期 2.2%，美元指數周四跌幅擴大到 0.42% 作收。

儘管美國 CPI 不如預期，但西太平洋銀行（Westpac）研究分析師 Richard Franulovich 表示，儘管周四出現較大跌幅，但美元仍處於明顯上升趨勢。

不過，西太平洋銀行也指出，原先預期相對強勁的美國數據帶動美元上漲的看法減弱，對歐元有利。 強調通貨膨脹目標的「對稱性」的 FOMC，將降低鷹派作法的可能性。

西太平洋銀行強調，在絕對收益率支撐水平仍然誘人下，美元先前歷經 15 個月大幅下跌後反彈，周四雖回檔，但仍未達停損價位。

美元指數
美元指數周四大幅震盪。
豐業銀行：歐元美元技術面短線看漲

歐元美元 4 月中旬以來自 1.24 下跌，在美元走弱下，首度嘗試突破今天早上的下降趨勢壓力線 1.1862。   

豐業銀行表示，今天若能強勢突破下降壓力線，短期有機會進一步展開反彈。

從技術面來看，近期低檔逢低買盤進場，為歐元提供更多支撐，預期今天歐元美元有機會維持在 1.1895 之上。

歐元兌美元
歐元美元力突成功突破下降趨勢線。
Dandke：英鎊中長期維持跌勢    

英國央行 5 月決議如市場預期維持利率及購債規模不變，但英國央行下調經濟及通膨預期英鎊美元短線暴跌近百個基點，跌破 1.35，一度來到 1.3490。

隨後英鎊在空頭回補帶動下反彈，加上美國 4 月核心通膨率不佳，美元下跌，使得英鎊兌美的跌勢受限，丹麥 Danske 銀行預期中長期仍將維持跌勢。

歐元英鎊在英國央行會議後，維持在 0.88 之上。英國央行貨幣政策委員會以 7 比 2 的投票數維持利率不變，可能讓英鎊長期投資人感到失望，但 Danske 銀行認為，預期 8 月仍將升息，目前對歐元英鎊的看法為中性，但預計英鎊最終將因升息題材獲得支撐，3 個月目標價為 0.8650；6 個月和一年目標價分別為 0.84 和 0.83。

從長期來看，英國脫歐仍然是英鎊的不確定性因素，但 Danske 銀行仍預期歐元英鎊最終會因英國脫歐協議確定和基本估值而走低。最新的國際收支平衡數據也顯示，資本流入和外國直接投資流入英國，表明英國脫歐所面臨的英鎊走勢逆轉，支持英鎊中期升值。

英鎊兌美元
英鎊雖下跌，但美元趺勢更兇，英鎊美元彈升。

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