網家虧損再擴大 首季EPS-4.03元 不排除商店街海外上市計畫

歷經補貼、行銷大戰，網家 (8044) 第一季仍舊虧損，並再創單季虧損最大幅度，稅後虧損達 4.72 億元，毛利率 13.31%，營益率 - 9.74%，EPS-4.03 元。網家指出，對物流倉儲的佈局以及旗下商店街 (4965) 個人賣場業務成長快速強勁，因此營運費用較去年同期增加 10.08 億元，網家本期稅後淨損為新台幣 4.72 億元，集團合併本期稅後淨損為新台幣 8.43 億元。網家第一季營收 81.95 億元，相較去年同期成長 18.4%，網購業績也相較去年同期成長 22.4%，然去年起，網家不斷金援旗下商店街大打蝦皮大戰，自去年第三季起，網家即陷入虧損狀態，至今年第一季已連續三季呈現虧損，首季虧損幅度更是由上季的 2.89 億元擴大至 4.72 億元。



網家董事長詹宏志表示，網家電商業績成長快速，其中網購 B2C 的營收在第一季較去年同期增長達 22.4%，物流和倉儲投資效果顯現，今年第二季台中倉開始營運後，台中將成為全台第 2 個可以達成下單後 6 小時送達的都會區，目標是要推動全台的六都成為「6 小時網購生活圈」。



同時，詹宏志也提到，商店街個人賣場延續去年的成長增幅，今年第一季成交金額較去年同期增加 600%，商店街個人賣場帶來了巨量的用戶數量和交易量高速成長，也為個人賣場未來進入收入轉化期奠定好的基礎，不排除有在海外上市的準備。



網家集團今年動作頻頻，並指出，旗下露天拍賣於第一季推出關鍵字廣告方案，並導入分眾廣告推薦系統，透過大數據分析 1000 萬會員的瀏覽行為，推播精準廣告訊息，促使露天站上 APP 廣告轉化率躍升 1 倍；支付連會員數也已突破 520 萬人，並有超過 300 家網路購物商城進行串接；提供給 API 串接廠商選擇的金流服務，包含 ATM 轉帳付款、餘額付款、信用卡一次付清與分期付款，以及 18 家銀行帳戶扣款的支付連銀行支付。