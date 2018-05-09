〈商店街下櫃〉網家每股44元收購 今股價雙雙跌破5日線

網家 (8044-TW)擬以每股 44 元買回商店街 (4965-TW) 在外流通股分、商店街將終止上櫃，網家、商店街今日恢復交易，早盤股價雙雙重挫，網家股價下跌近 5%、商店街更重挫近 4%，均失守 5 日線。

網家去 (2017) 年營收 294.15 億元，主要受惠於 B2C 網購年成長 19%，創下歷年新高，獲利部分因旗下子公司商店街增加推銷費用，導致網家合併財報的營業費用增加，影響去年獲利，每股稅後純益 (EPS) 僅 0.31 元，創下自 2008 年以來的新低紀錄。

市場人士認為，商店街下櫃很重要原因就是去年慘虧，加上蝦皮購物競爭，砸大錢推出運費補貼應戰，雖然詹宏志在記者會上表示，今年第一季商店街成交額將近 120 億元，超商取貨件次數單月也超過 1100 萬次，是台灣行動電商第一名，但觀察淨損值，免運政策仍造成不小衝擊。

在商店街下櫃消息傳出後，網家和商店街股價開盤雙雙重挫，網家以 140 元小幅開高後翻黑，早盤重挫近 5%，最低價落在 129.5 元，失守 5 日線；商店街則以 43.3 元開低走低，跌幅近 4%，最低落在 42.8 元，失守 5 日線並向下測試月線關卡。

若投資有意透過認售權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：網家元富 79 售 02 (70774P-TW)、網家元大 79 售 02 (70765P-TW)、網家群益 7A 售 01 (70772P-TW) 等。

