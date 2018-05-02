美元指數今年以來轉為上漲 分析師：美元兌日圓將挑戰110關卡

美元周二持續升值，推升美元指數今年以來的表現轉為上漲，主要上漲原因可歸於升息措施，以及美國之外國家的經擠數據惡化。由於歐洲與亞洲正值五一假期，交易量偏低，交易員關注聯準會會議動態及影響。

據《Market Watch》報導，美元指數周二上漲 0.7%，至 92.496，是今年 1 月初以來的新高水位。FactSet 數據顯示，美元指數 4 月共上漲 1.9%，則是自 2016 年 11 月，即美國總統大選之後表現最佳的月份。

今年以來的表現，也在 4 月大漲之後轉為正值，共上漲 0.4%。

其他主要貨幣也表現弱勢，歐元兌美元跌破 1.2，至 1.1990，英鎊兌美元也下挫，報 1.3765，美元兌日圓續朝 110 前進，報 109.84，日圓下跌 0.03%。

美元指數走勢"> 美元指數走勢

值得注意的焦點之一，在於美元兌日圓走勢。自從突破 108 之後，美元兌日圓就一直單向走升，亞洲周三上午最多升至 109.91，多數時間仍維持於 10 小時均線 109.77 上方。

美國聯準會周二開始展開為期 2 天的利率會議，市場普遍預期利率不變，但會在 6 月升息，或暗示加快升息腳步。交易員也關注周五將發布的 4 月非農就業報告，這可能為美元提供進一步的支持。

野村分析師報告認為，FOMC 會議上預計不會有什麼新進展，會後聲明將承認，2018 年以來的經濟活動略遜於預期，然而，委員會可能認定這種情況將屬暫時性的。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 指出，由 4 小時技術指標來看，美元兌日圓仍保持積極態勢，匯率遠高於均線之上，動能指標向上，RSI 稍微回落至 70。由此判斷，若 FOMC 偏鷹，可能會助美元兌日圓突破 110，111.2 為下一個靜態阻力位。