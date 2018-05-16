紐約匯市─債券殖利率上升 美元進一步上揚

美元週二連續第二天上漲，創二週來最大單日漲幅。美國債券殖利率上升，支撑了美元上揚。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數跌回部份早場漲幅，但仍上漲 0.5% 至 93.058。

歐元下跌至 1.1872 美元，紐約週一尾盤報 1.1929。

英鎊下跌至 1.3523 美元，週一尾盤報 1.3556。

美元上漲至 110.31 日元，創 1 月以來高點，週一尾盤報 109.65。

美元週二上漲，美國債券殖利率亦走高。殖利率與美元走勢傾向同步。10 年期債券殖利率上升 8 基點至 3.072%，創 2011 年以來高點。

美國與中國貿易談判持續，亦支撑了美元上揚。分析師說，貿易談判仍有長路要走，但顯示中國有意放寬部份農產品的關稅，交換美國放寬對中興通訊公司的限制。

在英國，數據顯示 3 月失業率 4.2%，仍處於 42 年低點。不含紅利，3 月工資成長 2.9%，高於 2 月的成長 2.8%。但若包含紅利，3 月工資成長僅 2.6%，2 月為成長 2.8%。該數據仍顯示英國央行夏季可能升息。

美國與中國的貿易戰風險降低，使得美國債券價格下跌，殖利率上升，10 年期債券殖利率再度突破 3%。美元因而上漲。

經濟數據方面，美國公布 4 月零售銷售上升 0.3%，符合預估。扣除汽車，3 月零售銷售亦上升 0.3%。

紐約州 5 月製造業指數上升至 20.1，4 月為 15.8。