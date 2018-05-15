新增11隻A股MSCI成分股多數上漲 通化東寶(600867-CN)漲超5%

早盤，新增MSCI成分股多數上漲，截止發稿，通化東寶(600867-CN)漲5.54%報30.08元，納思達(002180-CN)盤中一度漲逾8%現漲6.41%報31.21元，上海電氣(601727-CN)漲4.4%報6.17元，海瀾之家(600398-CN)漲2.47%報13.70元，通威股份(-CN)漲2.14%報12.91元，步長製藥(603858-CN)上漲1.73%報50.65元，科倫藥業(002422-CN)漲1.54%報34.85元，深天馬A(000050-CN)、片仔癀(600436-CN)、世紀華通(002602-CN)小幅微漲;完美世界(002624-CN)則跌1.36%報35.41元。

今晨MSCI半年度指數調整，MSCIA股成分股新增11家公司包括：步長製藥、上海電氣、海瀾之家、科倫藥業、深天馬A、通化東寶、通威股份、納思達、片仔癀、世紀華通、完美世界;新增的成分股中以醫藥、電子、傳媒居多;減少的成分股中以非銀行金融和房地産居多。

安信證券分析認為，本次MSCI半年度指數調整，繼續遵循了MSCI此前製定的納入A股的規則和步驟，預期差不大。從權重上看，0.39%的權重與去年此時公布方案時的0.37%差距不大，帶來的增量資金符合預期，資金規模有限。從成分股上看，增加11家併剔除9家，整體變動不大。未停牌的滬深港通大盤股都能獲得納入。

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