業外挹注 光隆第一季揮別虧損 寫下16年來同期最佳成績

受惠業外挹注，光隆 (8916) 第一季揮別虧損，寫下 16 年來同期的最佳成績，稅後純益達 7231 萬元，以目前股本計算，每股稅後純益 0.66 元，該公司 4 月合併營收年增率達 34.46%，受惠於旺季訂單成長，法人預估第二季合併營收的年增率可望有二成以上的增幅。 光隆第一季合併營收 16.93 億元，年增 10.72%，其中羽絨的營收比重佔 3 成，年增率近 52%，成衣的出貨比重雖佔 3 成，但因部份訂單延後出貨，營收反比去年同期下滑近 9%，在保險理賠挹注下，單季稅後純益達 7231 萬元，呈現轉虧為盈的榮景，每股稅後純益 0.66 元。



受惠於旺季出貨增加，光隆 4 月合併營收達 8.46 億元，創去年 10 月以來的新高，年增 34.46%，也比上月成長 18.2%，由於客戶下單轉趨積極，法人預估光隆第二季合併營收可望較上季有 2 成以上的增長，年增率也挑戰 6 成的佳績。