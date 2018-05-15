港股盤前—港股有望重回慢牛升軌

今天推介股份：

銀河證劵（6881）- 見下列第一點簡評。

1）受美股及貿易戰降溫帶動下，恆指週一裂口高開約 375 點後，整天在高位徘徊，收市報升 419 點，錄得 6 連升。成交金額也按日上升約 7% 至 1067 億。滬深港通成交金額按日大升約 52% 至 190 億，滬港通淨流出約 20 億但深港通淨流入約 23 億。板塊方面，升勢再次頗為平均，內地證劵商和航空股較特出。多隻藍籌也創新高，如友邦（1299）、九置（1997）、煤氣（3）、中石化（386）及恆生（11）等。做空方面，佔大市成交上升至 11.5%。牛熊証方面，熊証重貨區有兩個，其一在至 31600-31699，其二在 32000-32099。牛証則仍上移至 30700-30799。

簡評：筆者曾經指出困擾著港股的不外乎是貿易戰和加息兩大因素。中興（763）犯下離天大罪而川普也選擇放生，筆者建議諾貝爾應增設一個「經濟和平」獎給他。曽經有分析指所有貿易戰也是為中國科技發展而來，恐怕現時只能對他們說「您想多了！」。至於加息，最新的美國數據已說清一切，不用筆者班門弄斧。再看昨天創新高的藍籌，全都是經營務實，盈利增長穩健之公司。當風險胃納再擴張時，貝塔系數高的公司勢必接力。本益率偏低的港股絕對有望重返慢牛升軌。當然，有聲音說這浪升市沒有成交配合；但細想從上週創的今年最低成交量後，每天也穩步増長，可能在大成交時指數已高高在上了。讀者短線要留意的，是 MSCI 今晨已公佈的 A 股納入名單和週三騰訊的業績。中資證劵商昨天已偷步炒上，中信（6030) 和中金（3908）是筆者的偏好。如追落後，可考慮銀河證劵（6881）。市賬率奇低可能因為市場不看好其收購 CIMB 的協同效應，但公司最近處理的成峰高教 (1752) 也不俗，絕對有條件吸引眼球。

2）受貿易戰降温的利好消息下，美國三大指數週一繼續做好。道指錄得 8 連升，上漲 68 點或 0.27%。標指上升 0.09% 而納指則升 0.11%。十年期國債債息則上升至 3.002%。港股 ADR 收跌約 13 點，拆合等於恆指 31528 點。

3）個股消息

利好：

新秀麗（1910）- 第一季盈利按年增長 18.61%。

鴻騰（6088）- 首季度持續經營利潤按年 19.4%。



利空：

彩星集團（635）、彩星玩具（839）、泛海酒店（292）- 盈警



4) 新股訊息：



中國鐵塔股份上載初步上市文件，擬在本港主板上市，聯席保薦人為中金公司及高盛。在上市前，該公司單一第一大股東為中國移動公司，持有其 38% 股權；中國聯通公司持股 28.1%、中電信持股 27.9%，及中國國新持股 6%。

內地癌症藥物開發商思路迪 (3D Medicines) 據報赴港上市。外電引述知情人士透露，思路迪正計劃最快今年第四季在港上市，或尋求集資 5 億美元(約 39 億港元)。

叙福樓（1978）今天起至周五招股，每股招股價 1 元至 1.3 元，每手 2000 股。股份預計將於 5 月 30 日在主板掛牌。

21 世紀教育集團（1598）今天起至周五招股，每股招股價 0.79 元至 1.13 元，每手 3000 股。股份預計將於 5 月 29 日在主板掛牌。