強勁經濟、美股牛市加持 投資公司：比特幣明年上看6.4萬美元

投資研究公司 Fundstrat 董事總經理 Robert Sluymer 認為，在經濟成長強勁、美股牛市等條件加持下，比特幣價格將持續走高；Fundstrat 最新報告預估，2019 年，比特幣可望漲至 6 萬 4000 美元。

根據 CNBC 報導，Sluymer 表示，監管趨嚴的風險，基本上已經淡化，加密貨幣正處於「全面復甦」狀態。

Sluymer 認為，5 月 11 日於紐約曼哈頓登場的「區塊鏈週」，將帶動比特幣價格走揚。

2015 年首次舉辦的「區塊鏈週」，共吸引約 1500 人參與；隔年，人數增至 2700 人；今年預計將大幅增加至 8000 人，且其中一半來自海外。

Sluymer 稱，就先前經驗來看，在「區塊鏈週」的「共識峰會」(Consensus) 登場後，比特幣價格就會上漲；以 2015 年為例，「共識峰會」後，比特幣上漲約 23%，年底漲幅飆升至 100%；2016 年也出現類似情形。

對於比特幣前景，各方看法不一，但 Sluymer 主張，在經濟成長強勁、美股牛市等條件加持下，比特幣價格將持續走高。

Fundstrat 最新報告預估，2019 年，比特幣可望漲至 6 萬 4000 美元。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週五 (11 日) 晚間 7 點 57 分，比特幣下跌 4.26%，至 8630.80 美元；以太幣下跌 5.45%，至 687.07 美元；萊特幣下跌 5.52%，至 141.10 美元；瑞波幣下跌 11.17%，至 0.67 美元。