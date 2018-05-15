盤前財經大事搶先讀2018年5月15日

今日操盤前瞻

美國 4 月零售銷售

歐盟 Q 經濟成長率

法說會：台泥、美時、中橡、英業達、美律、新興、京城銀、國泰金、麗豐 - KY、龍燈 - KY、信昌化、久元、宏正、為升、致茂、台光電、建準、台新金、第一金、台灣大、貿聯 - KY、致伸、瑞儀、森鉅

股東會：環宇 - KY、同方友友 - DR

除權息：綠電

增資股上市：上福、高端疫苗



〈鴻海財報〉三率均較去年同期降 純益 240.8 億元 近 4 年同期低點 EPS 1.39 元

鴻海 (2317-TW) 公布今年第 1 季財報，受到新台幣匯率較去年同期升值，加上新產品費用增加，儘管單季營收較去年小增 5.4%，但是毛利率、營益率及純益率均較去年同期下滑，稅後純益 240.81 億元，季減 66.4%，年減 14.51%，創近 4 年同期新低，每股純益 1.39 元，為近 5 年同期新低。閱讀全文...



〈鉅亨觀點〉財報會說話 鴻海本業成長現瓶頸 現金減資先救急

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日公布第 1 季財報，儘管整體表現未出現法人預期的爆炸性衰退，但是單季營收創同期次高，獲利卻反倒創下近 4 年同期低，顯示鴻海本業獲利已經出現成長瓶頸，因此上周五決定的現金減資，就財報上來看，短期內還能先稍微穩定一下鴻海的獲利表現。閱讀全文...



新壽砸 17.68 億元標得華山文創旁近 800 坪土地 年化收益率估逾 3%

財政部國有財產署北區分署公告招標 107 年度第 1 批國有非公用土地設定地上權案今 (14) 日開標，由新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽以總價 17.68 億元標得華山文創旁 (台北市中正區成功段一小段 126、127 及 131 地號共 3 筆) 土地 70 年地上權，土地面積總計 775.31 坪，換算單價為 228.04 萬元 / 坪，預估年化收益率 3% 以上。閱讀全文...



傳中國願撤除美國農產品關稅 換中興通訊生路 黃豆期貨大漲

《路透社》和《道瓊社》週一均報導，知情人士透露，美國和中國官員正努力敲定協議，中國可能移除對黃豆在內的美國農產品關稅來換取中興通訊的生路。閱讀全文...



油價大漲是警訊 花旗：恐使美股陷入「敵意環境」

花旗集團全球策略部門分析師 Mark Schofield 今 (14) 日表示，近期油價大漲，經濟成長卻出現趨緩跡象，恐使美股陷入「敵意環境」。根據 CNBC 報導，過去兩年，原油價格持續上揚，一路從 2016 年的每桶 26 美元，漲至目前的 77 美元。閱讀全文...