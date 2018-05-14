彩晶首季毛利率、營益率雙降 每股純益0.27元

彩晶 (6116-TW) 今 (14) 日公布第 1 季合併財務報告，其中毛利率、營益率都較上季減少 1 個百分點，稅後純益 8.7 億元，季減 47.93%，年減 52.43%，每股純益 0.27 元，季減 48.07%，年減 52.63%。

彩晶首季營收 44.4 億元，季減 28%、年減 28.62%，創 7 個季度來新低，毛利率 30%，季減 1 個百分點，年減 12.47 個百分點，營益率 19%，季減 1 個百分點，年減 12.41 個百分點。

彩晶首季營純益率 20%，季減 7 個百分點，第 1 季底分配前每股淨值約為 13.4 元。

彩晶今年第 1 季總出貨量較去年第 4 季減少約 10.7%，達 379.9 萬片 (換算 19 吋約當量)，整體產品平均售價約 40 美元；在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為 1.09 億片，大尺寸面板出貨量約為 60 萬片，自有品牌產品出貨量約為 10 萬台。

在產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品佔總銷售金額之 61%，6.2 至 10.1 吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額 25%，11 吋以上大尺寸面板產品佔 14%。

彩晶去年第 4 季因提列資產減損 6.73 億元，單季每股純益 0.51 元，累計全年每股純益 2.07 元，為近 4 年高點，今年資本支出增加到 30 億元，由於資金需求較高，董事會先前通過去年盈餘每股擬配發 0.5 元現金股利。