炎洲Q1較去年同期轉盈 獲利創25季新高 每股賺0.87元

膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 今 (14) 日公布首季財報，受惠原油價格維持穩定高檔，加上薄膜市場需求與價格均回穩，稅後純益 4.25 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.87 元，創 25 季以來新高。

炎洲第 1 季合併營收 51 億元，季減 11.94%，年減 22.43%，毛利率 14.98%，季減 2.03 個百分點，年增 2.17 個百分點，營益率 6.71%，季減 2.76 個百分點，年增 3.04 個百分點；稅後純益 4.25 億元，季增 16.66%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.87 元。

炎洲去年起重拾獲利動能，今年首季步入成長軌道，炎洲表示，首季營運成長主要受惠原油價格維持穩定高檔，加上薄膜市場需求與價格均回穩，使薄膜業務穩定成長；膠帶業務部分，OPP 仍為相對有壓力的紅海，但 PVC 膠帶在薄膜與膠帶垂直整合效益發揮下，帶動營運動能增溫。

炎洲歷經過去 2 年整合後，目前膠帶與薄膜業務持穩，將致力高毛利產品開發，未來 3 年將以營益率 8% 為目標；至於旗下負責包材業務的新洲去年受到通路影響，未能賺錢，但今年表現將較去年佳，有機會重回賺錢軌道，力拚獲利年增 2 成。

在膠帶事業趨穩、包材事業重回成長軌道且石化業務體質轉佳，加上房地產業務挹注收益，法人預估，炎洲未來 3 年製造事業群營收可望成長 5% 至 10%，獲利表現則預估呈現雙位數成長。