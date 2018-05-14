億光Q1獲利寫21季低點 每股賺0.25元

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (14) 日公布第 1 季財報，受到淡季、春節假期與產品跌價等因素衝擊營運表現，首季合併營收 62.8 億元，創 16 季新低，毛利率與營益率雙雙寫下近 6 年單季低點，獲利也為 21 季以來新低，稅後純益 1.09 億元，每股稅後純益 0.25 元。

億光第 1 季合併營收 62.8 億元，季減 6.24%，年減 6.52%，毛利率 21.81%，季減 1.99 個百分點，年減 2.28 個百分點，營益率 3.1%，季減 0.64 個百分點，年減 5.46 個百分點；稅後純益 1.09 億元，季減 60.79%，年減 65.06%，每股稅後純益 0.25 元。

億光去年去年在 LED 市場遭遇相當大的價格競爭，衝擊營運表現，獲利也創 2013 年以來新低，而第 1 季又適逢傳統淡季，加上春節假期因素與產品跌價問題影響，第 1 季營收再創 16 季新低。

億光董事長葉寅夫先前表示，紅外線與 Mini LED 應用產品將成今年兩大成長動能，目前紅外線營收占比更已提升至 25%，今年目標營收要成長 2 位數，另一方面，Mini LED 相關應用預計於第 3 季導入。