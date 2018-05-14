新壽砸17.68億元標得華山文創旁近800坪土地 年化收益率估逾3%

財政部國有財產署北區分署公告招標 107 年度第 1 批國有非公用土地設定地上權案今 (14) 日開標，由新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽以總價 17.68 億元標得華山文創旁 (台北市中正區成功段一小段 126、127 及 131 地號共 3 筆) 土地 70 年地上權，土地面積總計 775.31 坪，換算單價為 228.04 萬元 / 坪，預估年化收益率 3% 以上。

新光人壽表示，本標的為台北市近年來少見之大面積精華區土地，基地條件佳；區域生活機能完善，毗鄰華山文化創意產業園區；近捷運善導寺站 (僅 300 公尺)，距台北車站僅一站，轉乘機場捷運、高鐵便利，交通區位良好，適宜做辦公室、旅館及出租住宅等商用不動產。本案購入後全棟擬作為投資用不動產，提高固定收益，預估年化收益率 3% 以上。

近年政府機關及國營事業體積極活化資產，鼓勵保險業資金挹注國內投資市場，能增加政府稅收、地方就業、經濟成長率等效益。而本次新光人壽取得本標的，不僅拓展台北車站周邊資產布局、增加未來不動產收益，亦可支持政府壽險業錢留台灣，加速國家經濟發展，對於民間及政府都是雙贏的局面。

此外，新光人壽為活化不動產資產，已將 2012 年 10 月 29 日標購取得台北市中正區忠孝西路一段 50 號的亞洲廣場大樓一樓之商場，打造為「新光樂活未來館」，並同時因應台灣社會高齡趨勢，特於「新光站前樂活未來館」中打造「全齡照護室」，並設置無障礙廁所、照護床，以方便家屬協助行動不便者如廁後清理身體，同時亦設有哺乳室、嬰兒座椅、尿布台、換衣台等先進新穎設施。