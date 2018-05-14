產品組合調整、台幣升值干擾 客思達-KY Q1每股虧1.33元

客思達 - KY (2936)2018 年第一季合併營收達新台幣 30 億元、稅後虧損 1 億元、EPS -1.33 元，因產品組合調整、新台幣升值等因素干擾，使得整體營運獲利表現，較去年同期衰退。2018 年第一季整體毛利率下降至 21.71%，主要是 2017 年末集團進行商品組合調整計畫，存貨儲存相關成本較去年同期明顯提升之故。由於集團於第一季已完成新舊產品交替，著手針對日常商品決策及通路客戶營運策略的優化，可望精進未來集團整體毛利率及獲利表現。



客思達 - KY 2018 年 4 月合併營收為新台幣 9.94 億元，較去年同期成長 9.96%，若以功能性貨幣表示，亦較去年同期成長 13.69%，表現符合集團預期。



展望 2018 年第二季，客思達 - KY 持續採取全方位通路布局、多品牌經營與優化商品組合結構等三箭齊發策略，有望帶動今年整體營運表現較去年明顯成長。客思達 - KY 強調，新品牌 Scott Living 除 2 月正式於美國最大線上家具平台 Wayfair 銷售，並於 4 月再下一城進軍 Amazon 線上通路販售，並已在加拿大家具實體通路零售商 The Brick 上架，有信心持續帶動 Scott Living 整體銷售表現，並帶動集團未來營運保持良好成長動能。



近期公布的美國景氣指標，包括持續位於歷史高檔的 4 月份密西根大學消費者信心指數，以及美國失業率表現降至歷史低檔之水準，皆顯示美國經濟、消費景氣正持續熱絡，再加上，美國 31 年來最大規模的稅改方案，將對美國未來經濟發展的正面影響。