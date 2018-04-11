美國家具出貨旺季效益 客思達-KY 3月營收站穩11億元

客思達 - KY(2936)3 月單月營收為新台幣 11.29 億元，較上月成長 19.46%，由於受台幣升值因素影響，2018 年第一季合併營收達新台幣 30.1 億元，較去年同期微幅減少 1.42%。若以功能性貨幣表示，客思達 - KY 2018 年 3 月單月營收為美金 3,865 萬元，較上月成長 19.65%，2018 年第一季合併營收達美金 1.03 億元，較 2017 年同期增加 4.45%。



客思達 - KY 表示，第一季為美國家具出貨旺季期間，受惠美國消費景氣持續熱絡，以及新品牌 Scott Living 於去年第三季推出，挹注集團加速擴大電子商務通路與 Top 100 大型實體連鎖家具等布局逐步發酵，去年底打入擁有超過 220 家分店的大型連鎖通路商 The Brick, Living Space 等，帶動 3 月營收站穩 11 億元。



客思達 - KY 進一步表示，看好新品牌 Scott Living 於美國家具市場接受度打開，集團亦持續擴大通路客戶為目標，針對旗下品牌商品組合進行策略調整，計畫將於第二季上旬接近尾聲。在商品組合調整期間，加速商品去化、倉儲空間及倉儲人力調度等費用提升，對集團 2018 年第一季毛利產生相當的衝擊，影響集團整體營運獲利表現。



惟中長期而言，品牌商品組合優化、經營體質調整後，除可提升集團營運效率，所具備更快速回應市場及客戶需求的能力，有助於大幅拉開公司與同業競爭門檻。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』