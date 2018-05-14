瑞聲科技(02018-HK)績弱股價倒插 摩比發展(00947-HK)急升32%

中國外交部發言人陸慷宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴將5月15日至19日(明日至周六)赴美訪問。劉鶴訪美前，美國總統特朗普在Twitter上發文稱，為中興通訊(00763-HK)提供一條快速恢復業務的途徑。這一訊息被視為中美貿易爭端上露曙光，恒指今早高開376點，上午最多升470點，其後升幅一度收窄再回勇，收報31541點，升419點，升1.35%。成交1066.98億元。國指收報12544點，升199點，升1.61%。
藍籌股接近全線上升，匯控(00005-HK)及港交所(00388-HK)升1%。友邦(01299-HK)、恒生(00011-HK)及九倉置業(01997-HK)再創新高，升幅由不足1%至逾3%不等。
騰訊(00700-HK)將於周三公布季績，綜合多間大行預測，騰訊首季整體收入將按年增加41至48%，手遊收入按年增長41至70%。騰訊今早早段曾升近2%，收市升0.73%，報411.8元，成交居首達85.91億元。成交額第二大的平保(02318-HK)早前企穩200天線後，反覆回升，收市漲1.67%，報79.20元。
中興通訊有「轉機」，早段帶領手機設備股拉升，中興通訊的供應商摩比發展(00947-HK)急升32%，收報1.19元。瑞聲科技(02018-HK)於中午公布季績前，股價半日升4.19%，在公布季績僅多賺6%並遜預期，股價午後掉頭下跌，收報115.8元，跌4.848%。其他手機設備股相信在市傳蘋果將於9月推出四款新手機消息刺激下，走勢硬正。其中舜宇(02382-HK)飆7.87%，報153.5元，創近1個月收市高，為表現最好藍籌。
台灣鴻海旗下的富士康下周四發行A股，在港上市的富智康(02038-HK)升19%，報1.5元；鴻騰精密科技(06088-HK)收報3.23元，升7.667%。
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