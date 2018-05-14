六角Q1費用增 獲利低於預期 EPS 0.42元

六角 (2732) 第一季營收 7.9 億元，年增逾五成，然淨利 1486 萬元，則與去年同期持平，EPS0.42 元則較去年 0.45 元減少。六角表示，首季獲利受到子公司王座 IPO 前的成本支出，及澳洲新品牌初期投資較多影響，第二季費用則將降低。六角持股 74% 的子公司王座旗下包含銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、探魚及大阪王將餃子。六角董事長王耀輝先前表示，王座預計於今年年底前登錄興櫃，今年總計要展 22 家店，5 月開始即有 4 家新店開出，展店高峰將落在第二到第三季之間。



此外，六角持股 60% 的杭州瑞里業績也於第一季開始認列，帶動首季營收創同期新高。瑞里去年營收約 1 億元人民幣，獲利約 1000 萬人民幣，今年六角則預計，瑞里旗下手搖茶將展 600 家店，總計達 1700 家，營收目標成長則上看 30%。