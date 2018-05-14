業外侵蝕 上福首季EPS0.42元 低於預期 惟本業獲利創七季新高

上福 (6128) 公告首季財報，因去年底併購通路商 Katun，營收大幅躍進，達到 16.96 億元，年增 3.96 倍，但稅後 0.37 億元，年減 21%，EPS0.42 元。上福表示，首季 Katun 毛利率較低，加上新台幣升值與原料上漲，使毛利率由去年同期的 46% 下降到 34%，但單季營業利益達 1.31 億元，則創下七個季度新高，季增 12 倍，年增 48.8%。



上福指出，首季營業費用較高，主因為提列 Katun 高階主管留任獎金、併購相關專業費用，以及上福現金增資員工認股費用化等額外費用增加所致，此類費用將在本季起大幅減少。



在業外收支方面，上福因年初併購所需之美元現金部位較高，以及首季新台幣兌美元升值之下，產生近 3 千萬匯損，另外各子公司則有約 4 千餘萬的匯損，再加上借款利息支出較高，以致稅前淨利僅 0.51 億元，稅後淨利為 0.37 億元，EPS 為 0.42 元，表現未如預期。



不過，該公司說，額外的獎金、費用與匯損在 4 月有明顯下降，本季各項數字可望回到正軌。



上福去年稅後 4.58 億元，以現增前股本 8.76 億元計算，EPS 為 5.22 元。考量今年併購 Katun 使銀行借款提升，該公司除辦理現增，也保留較多盈餘以降低負債比，今年配息 0.5 元。

