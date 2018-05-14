宏達電新機預熱起跑 官方推特洩漏4關鍵字 傳價格較前代高貴

非蘋新機近期陸續開賣，尤其是中國品牌包括華為、OPPO、小米、vivo 等更是登台搶市，宏達電 (2498-TW) 今年的旗艦機到目前還未正式亮相，市場推測 5/23 的發表會將會對外揭曉，新機預熱訊息也起跑，官方推特預告「Touch. Tap. Control. More.」等關鍵字；市場同時傳出，U12 + 價格將比前代貴，最快可望在 5 月底、6 月初上市。

宏達電 U12 + 尚未發表，規格及價格訊息開始流傳，但官方並未證實，繼除了先前發出的邀請函之外，官方推特再釋出預熱訊息，預告新機將具「Touch. Tap. Control. More.」等特色，市場推測，除側框感應功能升級外，互動介面也將創新，將強調互動體驗。

市場傳出 U12 + 採 6 吋螢幕，分別有 64GB、128GB 兩種版本，128GB 版本價格約 2.39 萬元或 2.49 萬元，比 U11+(128GB)2.19 萬元貴上一些，但宏達電對新機各種傳言在發表會一概不回應。

宏達電第 1 季毛利率 - 3.1%，較上季 - 30.8% 大幅改善，營業淨損 52 億元，本業仍虧損，但在業外收入 316 億元挹注下，稅後純益 211 億元，每股純益 25.7 元，終結自 2015 年第 2 季以來連 11 季虧損。

雖然首季轉盈，今年也可望轉盈，但主要是受惠業外挹注，本業何時轉盈才是市場真正關注重點，新機可望在 5 月底 6 月初上市，法人預期可望推升第 2 季的營運。