手機設備股「孖寶」舜宇(02382-HK)瑞聲(02018-HK)半日俏 富智康(02038-HK)飊

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本港首季經濟增長意外大幅加快，也不及美國總統特朗普在Twitter上發文稱，為中興通訊(00763-HK)提供一條快速恢復業務的途徑。這一訊息被市場認定為中美貿易爭端露曙光。恒指今早高開376點，開市後升逾400點，其後升幅一度收窄再回勇，曾見31592點，為3月22日以來、逾一個半月新高。中午收報31521點，升399點，升1.28%，再創逾一個半月高。成交590億元。國指報12524點，升179點，升1.46%。 「股王」騰訊控股(00700-HK)中午收報413.6元，升4.8元，升1.174%。成交1100萬股，涉資45.50億元。友邦(01299-HK)創新高，收報74.5元，升1.7元，升2.335%。成交1160萬股，涉資8.6億元。花旗上調友邦保險目標價8%至78元，不過要留意該行指其現價不吸引。 中興通訊有轉機，帶動手機設備股造好，舜宇光學(02382-HK)升8.71%，報154.7元，瑞聲科技(02018-HK)亦升4.19%，報126.8元。摩比發展(00947-HK)報1.11元，升0.21元，升23.333%。成交823萬股，涉資898萬元。 台灣鴻海旗下的富士康下周四發行A股，在港上市的富智康(02038-HK)升19%，報1.5元。