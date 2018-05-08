中金預估 MSCI調整約有229檔A股入列 茅臺、平安、招商權重居前

中國媒體報導，MSCI 將於北京時間 5 月 15 日淩晨公佈其半年度指數調整的結果。中金公司研究部指出，此次調整對中國市場至關重要，甚至可能是多年以來最重要的一次，主要由於會帶來以下兩點關鍵變化：確定 6 月首次納入 A 股的最終公司名單；大幅改變當前 MSCI 中國指數包括海外中資股成分。根據 MSCI 指數的調整方法、以及對 A 股納入的特殊處理、並基於 4 月 30 日的價格資料測算，據中金估算，約有 229 檔 A 股此次或被納入 MSCI 指數體系，總量與目前的 231 檔相差不大，但雙向進出影響的個股可能多達近 100 檔。潛在被新納入的股票主要集中在年初以來表現較好的類股如醫療保健、消費品等領域，股價上漲使其從原來的中盤股晉升為大盤股所致 (估計如片仔癀、通化東寶、科倫藥業等)；而潛在被移出的標的則主要集中在表現較差的周期品、券商等類股 (估計如徐工集團、小商品城、銅陵有色、國金證券等)。整體來看，預計納入權重排名靠前個股為貴州茅臺、中國平安、招商銀行、海康威視以及浦發銀行等；較當前權重增加幅度最大的是片仔癀、通化東寶、科倫藥業；攤薄最多的是貴州茅臺、五糧液、洋河股份和中國太保。結合此次 2.5% 的部分納入可能帶來的 106 億美元的資金規模以及個股日均成交情況，消化資金流入所需時間最長的標的包括海天味業、中國電建、長江電力、陸家嘴等。



調整後新 MSCI 中國指數包括海外中資股可能從當前的 153 檔擴容至約 219 檔。A 股被統一納入樣本篩選之後降低指數進入門檻，使得之前不滿足進入指數的中小盤股票得以被納入。中金預計，權重增加最多的個股包括藥明生物、首控集團、金瑞斯生物等；而權重可能被明顯攤薄的成份股包括阿里巴巴、騰訊、百度和中海油等。按照消化被動資金流動所需要的天數看，青島港、中國能源建設、首控集團、國泰君安等所需要的流入交易時間最長；相反，寧滬高速、阿里健康、阿里影業和青島啤酒所需要的流出交易時間最長。

