MSCI納A股發布在即 潛在229檔外資加快布局

明晟公司 (MSCI) 將於下週二 (15 日) 凌晨公布半年度指數調整結果，這次宣布也會確定 6 月份首次納入 A 股的最終公司名單，並大幅改變當前 MSCI 中國指數包含的海外中資股，成為外資 5 月看多 A 股的重要因素。

市場預計潛在新納入 A 股股票有 229 檔，集中在金融、採掘、地產、醫療保健、消費品等類股，權重較高的有貴州茅台 (600519-CN)、中國平安 (601318-CN)、招商銀行 (600036-CN)、海康威視 (002415-CN) 以及浦發銀行 (600000-CN) 等。

MSCI 指數將在 6 月和 9 月分兩次將 A 股納入，每次納入比例均為 2.5%。中金公司近日報告預計，按 5% 權重估算，A 股在 MSCI 全球指數的權重為 0.8%，估兩次納入，可吸引約 210 億美元流入 A 股。

上證 A 股日線走勢圖 (近一年以來表現)

據《路透》報導，業內人士認為，單就 MSCI 納 A 初期吸納的資金規模，不足以完全扭轉 A 股市場上的觀望氣氛，不過有機會成為短線題材。

不過長期來看，參考台灣及南韓納入的經驗，預計未來 5-10 年，海外資金每年流入 A 股市場的規模，可能達人民幣 2000-4000 億元。

部分海外資金已經提前入場。由去年下半年「北上」資金來看，外資當時並未大規模布局。主要改變在今年 4 月起，出現北上資金加速流入 A 股 MSCI 標的的跡象，4 月北上資金流入 MSCI 標的股票比例高達 89%，明顯高於去年 2-4 季平均約 70% 的水準。

總結數據顯示，5 月前 5 個交易日陸港通北向資金累計淨流入人民幣 91 億元，4 月為淨流入人民幣 404.9 億元。