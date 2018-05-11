〈鉅亨觀點〉鴻海首度現金減資 郭董沒說的三個考量

鴻海 (2317-TW) 今 (11) 日突然無預警宣布將進行現金減資 20%，引發市場震盪，儘管公司表示，是考量股東投資報酬率之後的決策，但是，公司沒說的是，董事長郭台銘其實有三個考量，包括股利、股本及股價。

首先是股利，鴻海日前公布去年財報，每股稅後純益 8.01 元，雖然守住了 8 元大關，但卻是近 6 年的新低，這顯示，鴻海在轉型過程中，多多少少還是遇到了壓力，因此能夠配發給股東的股利自然也會受到影響，尤其鴻海股東組成中，又有很多退休人士是靠股利過活的，基於股利不能太少之下，透過減資，還是維持一定的股利水準，讓股東能有相對穩定的股息收入，這是郭董的考量之一。

第二，郭董也對鴻海股本有所疑慮，這點從去年鴻海股利全部配發現金就可以發現，每年持續配發股票股利，雖然可以每年配個 0.5-1 元，對於股東來說感覺不多，但是鴻海的股本卻是每年以 5-10% 在增加，對於獲利的稀釋長久下來仍不可小覷，這是郭董的考量之二。

第三，也是外界最關心的股價，鴻海近年的股價雖然沒有再見到金融海嘯時的 5 字頭，但是從去年 12 月開始，鴻海股價也失守了 100 元大關，日前最低甚至還到 79.5 元，儘管多數時間都還有 80 多元，但是市場也一直在期待，鴻海股價何時能重新回到 100 元以上，現在透過現金減資，股價馬上就可以拉高，雖然還不到郭董之前說的，股價回到 200 元就要退休的水準，但是至少可以拉到 100 元以上，稍稍穩住台灣首富的面子。這是考量之三。

現在距離鴻海股東會還有大概 7 周，今年的外資股東跟小股東們，對於鴻海現金減資的決議會有什麼看法，目前還無法得知，不過可以確定的是，下周的鴻海股價，肯定是會鼓掌 (股漲) 的。