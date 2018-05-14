泓瀚Q1淡季不淡 獲利年增近6成 每股賺0.61元

專業工業用噴墨墨水廠泓瀚科技 (4741-TW) 公布首季財報，第 1 季雖為傳統淡季，但營運表現優於去年，稅後純益 1997 萬元，較去年同期大增 57%，每股稅後純益 0.61 元。

泓瀚第 1 季合併營收 1.71 億元，季減 16.48%，年減 1.88%，毛利率 33.51%，季增 0.27 個百分點，年增 0.28 個百分點，營益率 13.87%，季減 1.04 個百分點，年增 0.51 個百分點；稅後純益 1997 萬元，季減 25.52%，年增 57.33%，每股稅後純益 0.61 元。

泓瀚表示，首季為傳統淡季，整體營運表現較去年成長，預期今年產業景氣可望優於去年，營運可望逐季增溫。

展望第 2 季，泓瀚表示，目前訂單能見度明朗，除歐美市場已明顯回溫外，目前在巴西市場市占最高，而今年適逢巴西大選年，對數位墨水有明確需求，已帶動 3 月營收創高，第 2 季業績表現可期，加上今年為世界盃足球賽年，對戶外看板、海報與傳單等墨水需求，預期將推升營運成長動能。

泓瀚指出，上半年原廠墨水代工業務穩健成長，下半年有機會爭取 1 至 2 家新代工客戶，此外，新產品部份，今年將開發大尺寸 UV LED 模組解決方案，進一步搶佔市場。