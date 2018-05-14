〈虛擬貨幣新趨勢〉區塊鏈週登場！史努比狗狗、Fed布拉德等都將參加

誰說比特幣已不流行了？

即使全球眾多加密貨幣已經從歷史新高下跌了 50% 以上，但數千名加密貨幣愛好者將於 5 月 10 日 至 19 日前往紐約，參加被稱為「Blockchain Week (區塊鏈週)」的活動。

以分散計算機分類帳技術命名的「區塊鏈」解決方案，被行銷為低成本高效率的金融交易、全球貧困的解決方案等。此活動不僅讓熱愛著們聚集一塊，也希望為全球提供更多的區塊鏈工作。

各大加密貨幣價格日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融

預計超過 6500 人將參與「Blockchain Week」活動，而最受矚目的則是於 5 月 14 日至 16 日三天的 Consensus 會議。與會者可以聆聽高科技專家和舊金融機構討論數字支付的未來，並看到新創公司推薦新計劃。參與者也勿將這次會議與 ConsenSys 混淆，ConsenSys 是由以太幣專家 Joseph Lubin 創立的布魯克林區塊鏈新創公司，同樣也贊助了自己的活動。

由媒體研究公司 CoinDesk 主辦的 Consensus 會議，推出了推特 Twitter (TWTR-US) 執行長 Jack Dorsey、美國聯準會 (Fed) 聖路易斯 St. Louis 總裁布拉德 James Bullard、和聯邦快遞 FedEx (FDX-US) 執行長 Frederick Smith 等演講，及瑞波幣 Ripple (XRP-US) 贊助、包含饒舌歌手 Snoop Dogg 的會後派對。

區塊鏈週參與人數 / 圖：彭博

多年來，外界一直把加密貨幣圈認定為自由主義的怪人，試圖推翻全球金融體系。這種刻板印象似乎在 2018 年開始出現翻轉，當包括高盛 Goldman Sachs (GS-US) 在內的傳統機構開始湧入此領域後，突顯了這新興行業的緩慢但肯定的主流趨勢。

這次的人潮預計比去年多 2 倍左右。Fundstrat Global Advisors 的研究主管 Thomas Lee 上週預測，此會議可能會導致比特幣價格成長。門票目前從 1499 美元到 2999 美元不等。

以太幣聯合創始人 Vitalik Buterin 上個月發布消息稱，他出於多種原因抵制會議，其中包括高昂的門票價格。

監管無疑將成為一個首要的主題，美國證券交易委員會 SEC 和商品期貨交易委員會 CFTC 的代表將發言。區塊鏈週與紐約市經濟發展公司合作發起，旨在展示該城市作為區塊鏈公司的新興中心。5 月 16 日將舉行區塊鏈工作招聘會。