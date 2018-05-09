騰訊取代劉強東 成京東大股東

京東 (JD-US) 公布今年首季業績，淨收入按年增加 33.1% 至人民幣 1001 億元，每股盈餘人民幣 0.71 元，較市場預期低；另據集團最新的年報顯示，騰訊 (0700-HK) 旗下黃河投資的持股量已超越主席劉強東，成為集團的最大股東。

財華社報導，京東首季淨收入達人民幣 1000 億元，當中淨服務收入為人民幣 86 億元，年增 60.0%；京東商城的經營利潤率年減 0.1 個百分點至 2.1%。按非美國通用會計準則計算，集團期內的持續經營業務淨利潤為人民幣 10.47 億元，年減 20.8%；每股盈餘人民幣 0.71 元，年跌 22.8%，不及市場預期的人民幣 0.82 元 (去年同期為人民幣 0.92 元)。

集團首季商品交易總額 (GMV) 則達人民幣 3302 億元，預計第 2 季淨收入可介乎人民幣 1200 億至 1240 億元，年增約 29% 至 33%。截至今年 3 月 31 日，集團過去一年的活躍用戶數約為 3.02 億，較去年同期的 2.37 億增長了 27.6%。

另據香港《明報》報導，根據集團的 2017 年年報顯示，截至今年 2 月底，騰訊旗下黃河投資持有京東 18% 股權，比京東主席兼首席執行官劉強東的 15.5% 股權為高，不過在同股不同權架構之下，黃河投資只擁有 4.4% 投票權，而劉強東則擁有 79.5% 的投票權。

劉強東去年持有 15.8% 股權，而另一主要股東高瓴資本亦有減持股權，由 6.8% 降至 5% 以下。

財報不如市場預期，京東 ADR 8 日收跌 4.6%，報每股 36.94 美元。