中國石油天然氣 (00857-HK): 一季勘探生產經營利潤大增4倍

二零一八年第一季度，中國石油天然氣 (00857-HK)實現營業額人民幣5,426.54億元，比上年同期的人民幣4,935.59億元增長9.9%，歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣101.53億元, 比上年同期的人民幣57.01億元增長78.1%。
勘探與生產業務方面，期內獲得阿布扎比兩個海上油田區塊的權益。該集團生產原油213.7百萬桶，比上年同期下降1.4%；生產可銷售天然氣918.5十億立方英呎，比上年同期增長2.1%；實現油氣當量產量366.8百萬桶，與上年同期持平。剔除匯率影響後，單位操作成本比上年同期下降3.7%；受油氣產品量價齊增等因素影響，勘探與生產板塊實現經營利潤人民幣97.41億元，比上年同期增加人民幣78.25億元。
煉油與化工業務方面，期內該集團共加工原油282.2百萬桶，比上年同期增長14.9%；生產汽油、柴油和煤油2,618.1萬噸，比上年同期增長17.9%，主要是由於增產高效產品及雲南石化開工。期內受益於毛利和加工量增加以及控本降費措施，煉油與化工板塊煉油單位現金加工成本比上年同期下降2.6%；實現經營利潤人民幣84.41億元，比上年同期的人民幣81.77億元增長3.2%。
銷售業務方面，期內受毛利降低等因素影響，銷售板塊實現經營利潤人民幣18.65億元，比上年同期經營利潤人民幣29.22億元減少36.2%。
天然氣與管道業務方面，受天然氣價格、銷量比上年同期上升等因素影響，天然氣與管道板塊實現經營利潤人民幣111.87億元，比上年同期人民幣98.82億元增長13.2%。
二零一八年第一季度，該集團原油平均實現價格為63.22美元/桶，比上年同期上升23.1%；該集團天然氣平均實現價格為6.36美元/千立方英呎，比上年同期上升25.2%。
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