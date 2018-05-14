富士康IPO募資額成謎 超千億負債亟待補血

5月11日晚間，中國證監會官方微信發佈消息稱，按法定程序核准了富士康工業互聯網股份有限公司(以下簡稱FII、富士康)的首發申請。富士康及其承銷商將與上交所協商確定發行日程，並刊登招股文件。

36天過會才獲核准，首發募資規模成謎此前，富士康的上市之路速度極快。

證監會官網顯示，2月1日，富士康遞交舊版招股說明書申報稿，證監會當天受理。2月9日，證監會披露富士康首次公開發行股票的招股說明書，表明這一世界最大代工企業即將衝擊A股。2月23日，新京報記者在證監會官網看到，富士康招股說明書于2月22日已進入“預披露更新”狀態。3月8日，證監會官網披露，富士康IPO成功過會。事實證明，從第一次申報材料到上會，富士康只用了36天，創下歷史最快紀錄。

依據IPO程序，富士康在過會並獲得核准發行後，經過路演詢價與線下配售，如無意外方可上市交易。

5月11日，富士康終於等到核准的消息。不過，值得注意的是，在上周五的證監會官方微信中，未有披露富士康的首發募資規模。5月13日下午，新京報記者查閱證監會證券期貨監督管理信息公開目錄，尚未出現富士康的相關批復，最新一條為4月23日。

而據此前富士康發佈的招股說明書顯示，此次IPO將申請募集資金272.53億元，資金將用于工業互聯網平台構建、包含雲計算、5G、物聯網、智能製造等多個業務。通過此番IPO，富士康將改善其財務報表。

截至去年底總負債1204億，負債率約81% 從招股說明書來看，富士康的負債規模較為龐大。截至2017年底，富士康總資產1486億元，總負債1204億元，負債率約81%，相比于截至2016年底的43%上漲了近一倍。其截至2016年底總負債為582億元，這意味著相比于2016年，富士康的負債額增加622億元，增幅達106.8%，實現翻倍。

招股說明書顯示，截至去年底的負債總額為1204.14億元中，流動負債總額為1203.82億元，非流動負債總額為0.32億元。公司負債主要由應付賬款、其他應付款、短期借款、應付職工薪酬等構成。

2017年末，公司資產負債率為81.03%，較2016年末增加38.14個百分點，主要是因為公司通過支付現金方式收購的重組資產所帶來的應付重組成本餘額在2017年末計入其他應付款，導致公司流動負債大幅增加。

新京報記者注意到，截至2017年末，富士康應付賬款賬面價值較2016年末增加337.96億元。富士康稱，主要原因是2017年以來下游訂單量增長趨勢良好，公司相應增加了原材料和設備的採購金額。

跟同行業相比，富士康的負債率水平也處於高位。根據招股說明書披露的同行業上市公司情況，富士康在2015-2016年資產負債率分別是45.72%和42.89%，低於可比公司均值57.17%和56.88%。2017年，富士康負債率81.03%，高于可比公司均值57.73%。

富士康表示，本次募集資金到位後，公司的資產總額、淨資產將顯著增加，流動比率和速動比率將大幅提高，資產負債水平將進一步下降。公司資本結構的優化以及融資能力和抗風險能力的提高，將為公司進行市場擴張和戰略部署提供有利保障。

匯兌損失呈上升趨勢，2017年高達9億新京報記者注意到，雖然富士康負債規模大，但富士康的利息支出並不高。

招股說明書顯示，富士康2015年利息支出9.9億元，2016年6.2億元，2017年為10.6億元。如果以總負債1204億元、融資成本5%計算，富士康的融資成本要達到60億元，而實際的10億元利息支出明顯低於測算中的融資成本。

雖然利息支出不高，但富士康的匯兌損失規模較大。由於報告期內美元兌人民幣匯率中間價總體呈上升趨勢，2015年度、2016年度和2017年度，公司匯兌損失的金額分別為0.22億元、2.36億元和9.01億元。

稍顯樂觀的是，招股說明書顯示，富士康的盈利能力不錯。

富士康2015-2017年實現營業收入分別為2728億元、2727億元及3545億元。其中2016年營業收入較2015年微降0.03%，2017年營業收入較2016年增長30.01%。

富士康2015-2017年淨利潤分別為143.5億元、143.7億元和158.7億元，其中2016年淨利潤較2015年增長0.11%，2017年淨利潤較2016年增長10.45%。

新京報 記者趙毅波

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