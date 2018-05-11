〈中華電不延499〉短期促銷5/15到期就結束 將採3大措施加速作業

中華電 (2412-TW)499 吃到飽方案引爆搶辦熱潮，董事長鄭優今 (11) 日指出，原本是 1 個星期的促銷活動，沒想到反應比預期還熱烈，將採取門市業務分流等 3 大措施，以加快作業速度，他強調，只要是當天上門的顧客一定會辦好，但短期促銷應是 15 日到期了就結束。

鄭優說，當初是考慮到母親節到了，要讓媽媽開心、全家高興所以才推出這個方案，原先是估計應該會引起熱回響，沒想到卻更加熱烈，今日是第 3 天，一方面表達感謝，一方面也感到抱歉，對用戶消費者及員工都是充滿感謝，也有歉意。

他指出，這麼多人上門，雖然有加派人力因應，但還是讓客人大排長龍久候，難免會引起抱怨，代表公司因為不便及造成困擾，對客戶表達歉意，同時對員工也表達抱歉。

他表示，針對未來還有 4 天，到 15 日前，將特別再進一步簡化作業程序，縮短作業時間，早上已經做出 3 大措施的規劃，包括: 一、門市業務分流，簡易案減少等待時間；二、部分門市延長營業時間；三、擴大人力彈性調度，全台門市互相支援等，以滿足客戶的需要。

總經理謝繼茂進一步指出，這次活動吸引客戶超過想像，未來在加速上將有一些做法，包括申辦業務分流，把有沒有違約金，是購機還是單門號分流，並且同時加開櫃台處理較複雜作業，只要當日都可受理申辦，且當日權限生效。

他強調，對於低於成本價格的競爭非常不希望發生，低價競爭對產業發展不健康，短期促案是因應市場狀況的做法，會在業務與獲利間取得平衡，正常發展。

外界關心以目前的申辦人潮，如果一直排到 15 日還是無法消化，是否考慮延長？或是同業如果不退場時，要如何因應？對此鄭優表示，短期促銷應該是到期了就結束，但每天上門的客戶當天都會應顧客需要辦到好。

鄭優認為，營運決策是看環境狀況來採取，低價競爭不應該是常態，中華電過去幾年保守，過去是能忍則忍，但也有限度，有時候該做出反應也要反應，但不希望這種情況經常發生。

他強調，中華電的考量非常理性，希望大家從事品質競爭，對客戶有益的競爭，而不是因不理性競爭對產業造成影響；至於競業若不停止，會不會加碼？鄭優坦言，這種事很難現在去講，但原則是 15 日停止。

鄭優說，有媒體報導中華電是以戰止戰，他重申，「我們不希望戰，如果人家要來戰，我們就跟他戰」；但短期促案基本上是迎合消費者需求，偶爾來個小確幸，基本上的思考是這樣子。