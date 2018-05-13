婦嬰產品調價效應顯 泰昇Q1獲利創新高 EPS2.35元

婦嬰衛生用品廠泰昇 (8480-TW) 去年第 4 季針對產品調漲價格，推升公司營運動能，今年首季營收 4.2 億元再改寫單季歷史新高，該公司財報稅後純益 8024 萬元也創新高，單季每股純益 2.35 元。

但第 2 季進入中南半島市場淡季，法人估泰昇營收將下滑，不過仍可優於去年同期 3.52 億元水準。

泰昇第 1 季財報內容，營收 4.2 億元，毛利率 31.99%，季減 1.82 個百分點，年減 0.34 個百分點，稅後純益 8024 萬元也創新高，季增 9.92%，年增 18.72% 單季每股純益 2.35 元。

泰昇在柬埔寨設立新廠已經完工，第 1 條嬰兒拉拉褲產線即將進入量產，將為嬰兒拉拉褲增加 50% 產能，預期今年下半年第 2 條嬰兒拉拉褲及第一條女性衛生棉產線加入柬埔寨新廠營運後，可望帶來另一波成長動能。但在中南半島市場的第 2 季及第 3 季均為淡季。

泰昇 4 月單月合併營收 1.27 億元，月減 16.6%，年增 8.82%；今年 1-4 月營收累計 5.48 億元，年增 11.89%。主要在第 2 季進入中南半島市場需求淡季，法人估泰昇營收將下滑，但仍可優於去年同期 3.52 億元水準。

泰昇去年全年稅後純益 2.54 億元，年減 11%，每股純益 7.15 元，日前董事會也通過，每股擬配 5 元股利，包含 4 元現金股利與 1 元股票股利。

在其他不織布產品業者首季財報方面，南六 (6504-TW) 第 1 季財報，營收 16.64 億元，毛利率 16.91%，季減 2.86 個百分點，年減 0.86 個百分點，稅後純益 9938 萬元，創 2014 年第 3 季以來的 13 季新低，季減 37.5%，年減 25.62%，每股純益為 1.37 元；南六看好第 2 季高階產品的接單，將有助獲利的回升。

南六 4 月營收為 5.36 億元，月減 9.06%，年增 6.99%，累計 1-4 月營收 21.82 億元，年增 8.88%。