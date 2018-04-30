泰昇柬埔寨新廠正式啟用 營收動能增加

婦嬰衛生用品廠商泰昇 (8480-TW) 今 (30) 日指出，公司柬埔寨金邊市新廠已在 4 月 28 日正式啟用，第一條嬰兒拉拉褲生產線也進入量產，將為嬰兒拉拉褲產能增加 50% 產能，預估 5 月起每月可增加約 1300 萬元營收。

泰昇在柬埔寨金邊市新廠位於金邊經濟特別開發區，為柬埔寨最優質工業區之一，距離金邊市機場僅 20 分鐘車程，泰昇計畫在此取得約 4 萬平方米土地上 5 年內分兩期投資 2200 萬美元，第一期投資 1200 萬美元，將引進兩條嬰兒拉拉褲及一條衛生棉的高速全自動化生產線；並在第一期全面量產後，可望在 5 年內逐年達到每年 3000 萬美元年產值。

泰昇預計 2023 年將進行第二期工程約投資 1000 萬美元，再擴充引進 3 條先進生產設備，讓柬埔寨金邊市新廠達到年產值倍翻到 6000 萬美元以上。

泰昇目前在越南有兩條嬰兒拉拉褲生產，產能均已滿載，柬埔寨新生產線投入量產，除可紓解生產壓力、增加產能彈性，也將帶來另一波成長動能。泰昇主要在中南半島從事成人、嬰兒紙尿褲及婦女衛生棉產品的生產及銷售，在柬埔寨廠完工之後，等於能將生產線將從越南擴大延伸到柬埔寨。

去年因原物料價格上漲及幣值兌換損失等因素，全年稅後純益 2.54 億元，衰退 11%，每股純益 7.15 元；泰昇日前董事會也通過，每股擬配 5 元股利，包含 4 元現金股利與 1 元股票股利。