法人估台灣最快2020年商轉5G 短期難脫笨水管角色

電信業者吃到飽價格戰持續，這一波的 499 吃到飽引爆的搶辦潮預期最快也要到 15 日才能落幕，但對電信業來說，嬴了用戶數但可能損失 ARPU，且對獲利有些影響，法人認為，電信業者短期難脫笨水管角色，預計台灣最快在 2020 年商轉 5G，但電信業者未來能不能從 5G 創造新收費模式則還有待觀察。

中華電祭出 499 吃到飽方案引來搶辦潮，總經理謝繼茂坦言，這次促案價格低，對 ARPU 有些微影響，獲利也會小小降低，但目前朝今年財測前進，並沒有調整財測目標，他強調，要在業務及獲利間取得平衡。

事實上，電信業者從 4G 開台以來，資費戰就沒停過，且一路由 1399 元以上逐漸走低，現在竟然是下殺到 500 元不到就可以吃到飽，還可以網內互打免費，及贈送網外和市話分鐘數。

根據法人最新報告指出，國內電信產業用戶 2015 年已達高峰，用戶規模呈現逐年下滑，用戶 ARPU 因資費價格戰呈現逐年下滑走勢，行動數據業務成長性不再，另外，因業者對 4G 用戶的服務差異度小，且高階手機提振 ARPU 的效益遞減，國內行動通訊市場規模已轉為衰退。

法人認為，電信業者往年第 2 季都上演除息前行情，股價走勢相對強勁，但電信產業獲利動能疲弱，另外，升息循啟動也不利類股長期評價，短期操作以無線通訊業務曝險度較低的中華電 (2412-TW) 為首選，不過，在升息趨勢及產業獲利成長性不佳下，對電信類股持中立看法。

法人指出，5G 規格預計在今年下半年底定，2018-2025 年全球電信業者將開始逐漸投資建置 5G 網路，預估台灣最快要到 2020 年才有商轉服務，但短期難脫笨水管角色，電信業者未來是不是能從 5G 創新收費模式，目前還有待觀察。

