5月美國密歇根大學消費者信心調查 股市樂觀情緒創13個月最低

進入 2018 年，美國消費者態度持續受雙重因素影響，川普政府減稅讓美國消費者信心大漲，但對進口產品徵收關稅卻推升短期內的通膨。

周五美國密歇根大學公布的調查結果顯示，美國 5 月密歇根大學消費者信心指數初值為 98.8，好於預期的 98.3，並與 4 月終值持平，年增率漲幅 1.8%。

這一指數在今年以來呈波動趨勢。3 月終值 101.4 曾創 2004 年 1 月以來最高，值得注意的是，5 月初值與 4 月終值持平，都基本等於 2018 年至今的均值 98.9，創 2000 年獲得 107.6 的年度均值紀錄以來最高。

反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 5 月初值為 113.3，低於 4 月終值 114.9，3 月終值 121.2 曾創紀錄新高，反應消費者對未來一年狀況評估預期指數初值為 89.5，高於前值 88.4。

美國消費者對 1 年和 5 年的通膨預期，是聯準會高度關注的調查類通膨數據。1 年通膨預期初值為 2.80%，高於 4 月終值 2.70%。 5 年通膨預期初值為 2.50%，與 3 月和 4 月的終值持平。

美國密歇根大學消費調查主管 Richard Curtin 表示，5 月的初值統計中，消費者現況指數連續第二個月下滑，預期指數三個月來首度上升，但變動幅度在統計學上不明顯。最引人注目的是 1 年通膨預期上調，同時對收入的預期下降，對全美失業率的預期穩定在十年低位。

八成受訪消費者預計未來一年內會多次升息，更少的人預期失業率還會進一步下降，不過失業率的預期穩定在低位而非抬升。數據整體暗示從 2018 年中期到 2019 年中期的美國實際消費增幅為 2.7%，可支持經濟健康增長。

調查顯示，川普政府的政策對消費者信心帶來了正反兩方面的影響。16% 的受訪者提到了稅改，認為令人樂觀；也有 16% 的受訪者提到了對貿易摩擦的擔憂。另有 59% 的受訪者預期未來 12 個月的汽油價格更高，創兩年最高比例，也大於 4 月時的 47%。

金融部落格 Zerohedge 還發現，美國消費者對股市上漲的信心，跌至 2017 年 4 月以來最低，扭轉了川普勝選美國總統以來的暴漲走勢。

消費者信心指數是反映消費者對美國經濟信心強弱的指標。若消費者信心上升，債市通常視之為利空，價格下跌，股市則視之為利多。密歇根大學通常每月兩次對 500 位美國消費者的態度進行調查，內容涉及對未來的經濟展望，包括個人財務、通膨、失業率、政府政策和利率走勢等。

數據發布後，主要資產價格暫時波動不大。美元指數跌幅收窄至 0.34%，暫報 92.40，仍接近今年以來最高。美股三大指數維持漲勢，道指漲超百點。

『新聞來源／華爾街見聞』