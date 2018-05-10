美股盤後─退出伊朗核協議後 能源股上漲 道瓊收高182點

原油價格強勢上揚，推升能源股上漲，進而支撑了美國股市週三走高。川普總統決議讓美國退出伊朗核協議後，助使美國股市上漲。

美國原油價格上漲 3%，收於每桶 71.14 美元。科技股上漲 1.4% 亦推升了大盤走高。



道瓊工業平均指數收高 182.33 點或 0.75% 至 24542.54。

Nasdaq 指數收高 73.00 點或 1.00% 至 7339.91。

S&P 500 指數收高 25.87 點或 0.97% 至 2697.79。

費城半導體指數收高 18.66 點或 1.42% 至 1336.68。

川普週二說，美國將退出伊朗核協議，並重新對伊朗進行制裁。在直到 2016 年總統大選這段期間，這一直是川普承諾的政見。

在川普決議宣布後，世界各國反應不一。部份中東國家讚揚這項行動，歐洲的美國盟邦則否。伊朗總統 Rouhani 說，他的國家將持續遵守該核協議。

分析師說，顯然，能源股有所反應。但因利率亦上升，對利率敏感的類股受到了衝擊。

因利率上升影響，公用事業股下跌 0.7%，為表現最差類股之一。

10 年期債券殖利率週三再度突破 3%，二年期債券殖利率亦創近十年高點。

週二，美國股市走勢震盪，收盤接近持平。自 3 月底以來，股市交易便限於狹幅之內，S&P 500 於 50 日與 200 日移動平均線之間震盪。

分析師說，股市於去年底與今年初大幅上漲後，需要時間加以消化。