美股盤中─能源股上漲 支撑股市走高 本週可望強勢收高

在能源股漲勢的帶動下，美國股市週五小幅上揚，本週可望強勁收高。

本週以來，主要指數均上漲至少 2%。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數上漲 60.77 點或 0.25% 至 24800.30。

Nasdaq 指數上漲 0.21 點或 0.01% 至 7405.18。

S&P 500 指數上漲 4.13 點或 0.15% 至 2727.20。

週五開盤前，能源股本週以來上漲了 3.8%，為 S&P 500 指數中，漲幅最大類股。川普總統讓美國退出伊朗核協議，油價因而走高，推升了能源股上漲。

分析師說，能源股將會帶動股市。不認為目前的油價已反應了伊朗核協議的全部衝擊。

2015 年，歐巴馬政府與伊朗簽署協定，停止對伊朗原油出口的制裁，伊朗則抑制其核武計畫。週二，川普說美國將退出核協議，恢復對伊朗制裁。

本週初，原油每桶約報 69.80 美元，目前為 71.22 美元，本週上漲了 2.4%。

科技股本週上漲 3.7%，臉書與 Alphabet 均上漲逾 5%。

股市突破了狹幅交易。S&P 500 與道瓊本週均突破 50 日移動平均線，重要技術性關卡。

分析師說，股市目前尚未明朗，但近來看漲是正確的，情況可能依舊如此。S&P 500 與道瓊昨日均突破趨勢線，Nasdaq 突破 4 月高點，可望進一步走高。