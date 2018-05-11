美股盤後─通貨膨脹較預期疲弱 道瓊收高197點 連六天上漲

美國公布通貨膨脹數據較預期疲弱，升息擔憂減緩，美國股市週四大幅上漲，連續第六天收高。道瓊今年以來已轉為漲勢。

科技股上漲約 1.3%，亦有助推高大盤。蘋果，臉書與亞馬遜股價均上漲。



道瓊工業平均指數收高 196.99 點或 0.80% 至 24739.53。

Nasdaq 指數收高 65.07 點或 0.89% 至 7404.97。

S&P 500 指數收高 25.28 點或 0.94% 至 2723.07。

費城半導體指數收高 24.04 點或 1.80% 至 1360.72。

分析師說，通貨膨脹緩慢上升，但不太可能促使股市大幅波動。投資人可能亦注意股價，認為相當合理。

美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.2%。分析師預估為上升 0.3%。消費者物價指數較預期疲弱，減緩了聯準會 (Fed) 加速緊縮信用的擔憂，對股市屬利多。

分析師說，CPI 數據顯示，通貨膨脹遠非許多分析師擔憂的大幅上升。美國經濟強勁，通貨膨脹却溫和，有利股市上揚。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，週四為止，市場預期 6 月與 9 月升息的機率分別為 100% 與 76%。這符合 Fed 於 3 月公布的利率預測。

美國今日另公布，上週初次申請失業金人數為 21.1 萬人，仍接近 48 年低點。

該數據公布後，債券殖利率自數年高點下滑。10 年期債券殖利率下降至 2.966%，週三，該殖利率則上升，並突破 3%。

週三，美國股市上漲，原油價格強勢走高，推升了股市。週二，美國宣布退出伊朗核協議，原油價格開始上漲。