【港股解碼】商務部全面部署消費升級計劃：將如何影響居民消費結構？

隨著人們收入水平的提高，人們對“錢不是省出來”的觀念越來越持認同的態度，買買買、購購購、不斷的“種草”與“拔草”才是日常消費的正確打開方式。

消費作爲拉動經濟增長的三駕馬車之一，是推動國民經濟發展的重要一環。5月10日商務部召開例行新聞發布會，在回答上海證券報記者提問時，商務部發言人高峰透露，商務部近期將對“消費升級行動計劃”進行全面的部署。高峰表示，除了加強城鄉便民消費服務中心建設以外，商務部還將在打造便民生活服務圈、擴大中高端商品進口、促進綠色循環消費、做好供應鏈創新與應用的試點、改造提升高品位步行街等方面，適時研究出台相關的工作舉措，更好地推動消費升級。

一季度消費市場呈現穩步加快增長態勢，居民消費增長空間巨大

根據國家統計局數據顯示，今年第一季度全國社會消費品零售總額90275億元人民幣，同比增長9.8%。一季度商務部監測的重點零售企業銷售額同比增長4.5%，較上年同期加快0.4個百分點。

從數據不難看出一季度我國消費市場呈現穩步加快增長的態勢，消費對經濟增長的基礎性作用繼續增強。

除此以爲，國家統計局數據還顯示，2018年第一季度，全國居民人均可支配收入7815元，同比增長8.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%。同時，全國居民人均消費支出5162元，比上年同期名義增長7.6%，扣除價格因素，實際增長5.4%。

結合商務部發布的一季度《中國購物中心發展指數報告》所給出的數據，一季度中國購物中心綜合指數爲67.5，環比上升0.3，同比下降0.8，高出榮枯線17.5；購物中心宏觀市場指數與成本控制指數環比分別上升3.4和3.6；一線城市指數67.6，環比上升4.3，其中成熟商圈的優質購物中心項目，尤其是定位年輕時尚或一站式家庭消費的商場，是主要發展動力。

綜上兩個部門的統計數據，不難發現2018年購物中心市場開局良好，整體消費和購物中心市場持續向好的趨勢沒有改變。伴隨著收入水平的提高，消費理念的轉變，居民消費還存在巨大的增長空間。

多項舉措推動消費升級，將如何影響居民消費結構

由于人們對生活品質要求越來越高，更多消費者在日常消費中更熱衷于進口産品，近幾年大熱的代購行業就是一個很好的表現。日本的馬桶蓋、電飯煲，澳大利亞、新西蘭的牛奶……似乎“國外的月亮就是比國內圓”，這就是我國居民商品消費升級的縮影。

根據中國海關統計，2018年1月至4月，我國進出口總額9.11萬億元人民幣，同比增長8.9%；其中進口總額4.3萬億元，增長11.7%。

4月28日，商務部發布《商務部關于加快城鄉便民消費服務中心建設的指導意見》，將消費升級行動計劃的作爲重要內容。除此以爲，工信部在25日國新辦發布會上表示，將推動信息消費擴大升級，制定發布信息消費發展指南，深化國家信息消費試點示範城市創建，推動智能家居、可穿戴設備、虛擬現實、區塊鏈等熱點産品及服務創新研發。

隨著城鎮化進一步推進，農村居民成爲新城鎮居民，將對家庭設備及服務、醫療保健、交通和通信、文教娛樂服務消費類需求將會進一步擴大。著力開展消費再升級，將不斷擴大消費者對服務型消費支出需求，醫療保健、金融服務、保險領域的消費金融需求將不斷擴大。

加之我國居民消費中有七成以上進口商品購買在境外。實現擴大中高端進口商品，降低制度成本，是順應當前消費者消費理念的一項重要措施。將更多的境外消費引流回國內，促進消費結構的轉變。

由于，越來越多的消費群體注重技術革新帶來的品質提升與營養價值提升，擴大中高端商品進口，將刺激消費者對節能環保的智能家居的消費需求。例如，空氣淨化器、除螨儀、掃地機器人、節能冰箱和空調等。同時，對更加營養、健康、新潮等高層次的食品消費需求增加。

總而言之，居民的商品消費將越來越多的注重産品的品質、健康、環保和體驗，推進消費升級計劃，擴大中高端産品進口將不斷提高消費者的生活質量和幸福指數。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩、羅霞

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